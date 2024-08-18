حياة كريمة.. الكشف وتقديم العلاج مجانا لـ1100 مواطن بدمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وكانت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة في دمياط، قد أعلنت عن إطلاق قافلة طبية استهدفت ثرية النوادرية التابعة لمركز فارسكور، والتي استمرت على مدار يومين، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، والتي تمكنت من توفير 8 تخصصات طبية مختلفة أمام أهالي القرية لفحص المواطنين بالمجان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تردد عليها 1120 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، مؤكدة أنه تم تحويل حالة وحيدة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العانة، بالإضافة إلى إجراء 133 تحليل بمعمل الدم و 35 تحليل بمعمل الطفيليات.

وأوضحت أيضا أنه تم استقبال 4 حالات بالأشعة و 37 حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص 136 حالة ضمن فاعليات "إفحص إطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، موضحة أن القافلة قد تضمنت أيضا عقد عدة ندوات توعوية للتثقيف الصحى، مؤكدة أنه قد تردد عليها 75 مواطن على مدار اليومين.