جامعة دمياط: مد فترة التقديم لمسابقة اكتشاف الموهوبين حتى 30 أغسطس الجارى

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، مد فترة الاشتراك في مسابقة اكتشاف الموهوبين من أبناء محافظة دمياط في الرياضة والفنون والبرمجة، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة بدمياط)، وهيئة قصور الثقافة (مديرية الثقافة بدمياط)، واستمرار استلام الأعمال حتى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024.

أطلقت الجامعة أربعة مسابقات هى:

- نيو صلاح (كرة القدم)

- دافنشي جامعة دمياط (الرسم والتصوير)

- ذا فويس جامعة دمياط (الموسيقى)

- المبرمج الصغير (البرمجة)

جاء ذلك انطلاقًا من حرص جامعة دمياط على الاهتمام بالموهوبين وتقديم الدعم غير المحدود لهم ورعايتهم، والحاجة إلى توحيد وتطوير الجهود المبذولة في الوقت الحاضر للكشف عن الموهوبين والمبتكرين.



للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المسابقة وكيفية التسجيل وملء الاستمارة في كل منهما من خلال الرابط التالي:

https://www.du.edu.eg/du_edu/pages/competition-2024/about.aspx?id=76