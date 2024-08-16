فوز فريق جامعة دمياط بالمركز الثالث في رالي السيارات الكهربائية EVER 2024

دمياط معتز الشربيني

فازت جامعة دمياط بالمركز الثالث، من مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" التي اختتمت فعالياتها أمس فى نسختها الخامسة بمدينة العلمين الجديدة.

جدير بالذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" تعد أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وتهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في هذا المجال الحيوي.

وتضمنت نسخة العام الحالي التركيز على 3 فئات للسباق وهم (فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، وفئة السباق الديناميكي وهي خاصة بأجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق وذلك لزيادة نسبة المُنتج المحلي بالسيارات، والفئة الثالثة وتشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة مُحاكاة مُماثلة لظروف البيئة المصرية).

هذا وشارك بالمسابقة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية بمشاركة 750 طالبًا وطالبة في نسخة العام الحالي.

وشهد الحفل الختامي للمسابقة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

فيما وحقق فريق DU Racing الممثل لجامعة دمياط تحت إشراف الدكتور محمود عبد الهادي المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ، إنجازات غير مسبوقة بتصفيات فئات المسابقة وهي :

- ⁠الحصول على المركز الثالث في التقييم العام للمسابقة.

- ⁠الحصول على المركز الثالث من حيث التصميم .

ـ أفضل تصميم خارجي للسيارة

وفي ذات السياق هنأ رئيس الجامعة فريق DU Racing على فوزه بالمركز الثالث ، معرباً عن فخره بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز المشرف والذي يعكس دعم الجامعة وحرصها على صقل مواهب الطلاب ، وتنمية روح الإبداع والإبتكار لديهم .

وأكد رئيس الجامعة على كفاءة طلاب جامعة دمياط، وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة، في المسابقات المحلية، والدولية في مختلف المجالات، والفوز بمراكز متقدمة ، لافتاً إلى أهمية تلك المسابقات في تنمية روح المنافسة لدى الطلاب وخلق آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ، بما يساهم في بناء شخصياتهم القيادية والفعالة.