تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة الأماكن الشاغرة بالكليات (إنفوجراف)

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.



تنسيق المرحلة الثانية قائمة الأماكن الشاغرة بالكليات

‎أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والآداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.