بلينكن: محادثات القاهرة والدوحة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب فى غزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محادثات القاهرة والدوحة "قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين لدى لحماس".

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن بلينكن قوله قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "إن واشنطن تعمل على ضمان عدم حدوث تصعيد إقليمي وسط مخاوف من هجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران 31 يوليو الماضي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل، يوم أمس، في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وأفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلينكن سيجتمع خلال زيارته العاشرة للمنطقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، اليوم، مع كبار القادة الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع يوآف جالانت.