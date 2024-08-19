انطلاق مبادرة "بناء أثر" بمراكز شباب الدقهلية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت، اليوم الإثنين، مبادرة "بناء أثر" بمراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع منطقة وعظ الدقهلية التابعة للأزهر الشريف.

وانطلقت المبادرة بمركز شباب ميت السودان التابع لإدارة شباب دكرنس، بحضور ابراهيم المندوه، المدير التنفيذي لمركز شباب ميت السودان، وحنان خاطر، مشرف الأنشطة، والهيكل الوظيفي بمركز الشباب.

وتناول الشيخ رمضان عباس، واعظ الأزهر الشريف مبادرة "بناء أثر" وكيف تعمل على مد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، ومنها منطقة الوعظ بالدقهلية، والتي تنتمي إلى مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدا على وجود قنوات اتصال بين الواعظ والنشء والشباب بمراكز الشباب لتصل المعلومة الدينية الصحيحة لكي تبني أثرا في نفوس النشء والشباب، وتسهم في بناء شخصيتهم، وتحدد منهج حياة تستقيم به أمورهم، ويصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع.

وأشار إلى أن النشء والشباب يأخذون قدوتهم ومن لهم قوة التأثير في شخصيتهم من خلال المدربين في مراكز الشباب؛ لذا وجب الاهتمام بهم كعامل مساعد لإيصال مبادرة "بناء أثر" بالتعاون مع أئمة الوعظ قبل تنفيذ أي نشاط داخل مراكز الشباب؛ لتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأضاف بأن مبادرة "بناء أثر" تهدف لترسيخ أثر أخلاقي، وأثر نفسي داخل النشء والشباب، بالإضافة إلى معاني كثيرة إنسانية داخل نفوس النشء والشباب، وغرس الصفات الحميدة بداخله مثل: (الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد.. الخ"، وبناء أثر يتمثل فى الولاء والانتماء للدولة، ووصول رسالة واضحة للتعامل مع مؤسسات الدولة، والحفاظ على ممتلكات الدولة والتعامل مع الأشياء العامة، والخاصة، والتعامل معها بصدق وأمانة.

جدير بالذكر أن مبادرة "بناء أثر" تهدف إلى توعية النشء والشباب بالقيم والمبادئ والأخلاق، والانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى تقبل الآخر ونبذ العنف، والمحافظة على إنجازات الدولة المصرية، وسوف تشهد المبادرة تنظيم مؤتمر يتم من خلاله عرض فيلم تسجيلي يوضح مدى ما حققته المبادرة، وكيف استفاد منها النشء والشباب على مستوى مراكز الشباب.



يأتي تنفيذ مبادرة "بناء أثر" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومجدي عبد السلام، مدير عام إدارة شباب دكرنس، وولاء مهنى، رئيس قسم الشباب.