إطلاق قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطى بمركز التنمية الشبابية فى المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب بالمديرية" بالتعاون مع الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية، الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى منطقة وعظ الدقهلية، اليوم الأحد، أول سلسلة القوافل الدعوية بلقاء عن نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، بحضور الشيخ خالد على، والشيخ رمضان عباس، من هيئة الوعظ الدينى بالدقهلية، وصلاح النجار، مشرف النشاط بالإدارة العامة للشباب، ومشاركة 60 عضوا من شباب، وطلائع النادى الاجتماعى من أعضاء الجمعية العمومية بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضى، فى إطار مبادرة "صيف شبابنا".

وتناول الشيخ خالد على فى حديثه نشر الفكر وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، الإسلام وثقافة التسامح، العمل الصالح ودوره فى نشر الوسطية، التأكيد على مسئولية الشباب الاجتماعية، الغلو والتطرف فى الدين وآثاره السلبية، ومكافحته فكريًا وعلميًا، وترسيخ قيم التراحم والتسامح والعدل والمساواة، والتأكيد على أهمية التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى بالبر والحسنى، واتباع أسلوب الحوار السليم.

وتحدث الشيخ رمضان عباس عن ضرورة تصحيح المفاهيم؛ لحماية الشباب من الفكر المتطرف، وتوسيع مداركهم، وذلك من خلال المحاضرات والندوات العلمية المُكثفة فى هذا الشأن، والتأكيد على دور الأزهر الشريف فى نشر وسطية الإسلام، وسماحته وجهوده المستنيرة فى مكافحة الفكر المتطرف، ونشر صحيح الدين والعمل على تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة ومحاربة الفكر المتطرف، بالإضافة فتح باب المناقشة والاستماع إلى الشباب، والإجابة على الأسئلة المطروحة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والأزهر الشريف، بهدف نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة، وجهودها فى التنمية وإتقان العمل، وحقوق الأبناء على الآباء، وحرمة استغلال الممتلكات العامة لأغراض شخصية.

وفى سياق آخر ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، برنامج الصالون البرلمانى تحت عنوان "لقاء مع مسئول"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني)، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الطب جامعة المنصورة سابقا، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندسة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة رباب عبد المؤمن، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وبمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالإدارات الفرعية، وحضور الأخصائيين بالإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى، ومديرى الإدارات الفرعية، ورؤساء أقسام البرلمان والتعليم المدنى بالإدارات الفرعية.

بدأت فعاليات برنامج الصالون البرلمانى "لقاء مع مسئول" بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلاه آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتورة رباب عبد المؤمن، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة، رحبت فيها بالحضور والمنصة الكريمة، وذكرت فى كلمتها أن الشباب هم صناعة الحاضر، وأمل المستقبل، وهم من تعول عليهم الدولة فى البناء والتنمية للوطن.

وأشادت الدكتورة منى عثمان بالإنجازات التى تحققت على أرض الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى أعطى للمرأة المصرية حقوقها الكاملة، من خلال التشريعات والقوانين، وأصبحت تتقلد أرفع المناصب فى الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى أعطت الشباب والفتيات المشاركات فى برلمان الشباب فرصة كبيرة للتعبير عن حقوقهم، وممارسة الحياة البرلمانية من خلال انتخابات برلمان الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وتعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال الندوات التثقيفية والسياسية التى تنفذها الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى بالدقهلية.

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة نسرين عمر على أن الشباب هم القوى المحركة للمجتمع نحو التنمية والتقدم، لذا لابد من النزول بالتفكير لكل فئة من فئات المجتمع، حتى نستطيع الوصول إلى الهدف المناسب المراد تحقيقه، وقالت أن المرأة المصرية لديها طاقة تستطيع من خلالها تحمل المسئولية والمواقف الصعبة.

وفى ختام برنامج الصالون البرلمانى تحدثت الدكتورة ميرفت عازر نصر الله عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب وإعطاء مساحة كبيرة لهم من اهتماماته لأنهم هم أمل ومستقبل مصر، وتأهيلهم من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفتح جذور التواصل والقنوات، ومن بينها الحوار الوطنى، لافتة إلى أنه قد تم تنفيذ لجنة للشباب للحوار، كما أنهم تقلدوا العديد من المناصب، والقيادات مثل: منصب نائب المحافظ، ويوجد العديد من الكراسى للشباب فى البرلمان المصرى.

يأتى تنفيذ برنامج الصالون البرلمانى بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ورندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومنى جودة، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى.