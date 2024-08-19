المفتى يستقبل وزير الأوقاف السابق لتهنئته بتولي مهام منصب الإفتاء

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الإثنين، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية، وقد جاء هذا اللقاء في إطار تبادل الآراء حول القضايا المعاصرة التي تهمُّ الأمة الإسلامية ولتقديم التهنئة للمفتي بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

ودار خلال اللقاء حوار مثمر حول العديد من القضايا الدينية والفكرية، ولا سيما أهمية التمسك بالوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب.

ورحَّب المفتي بالدكتور مختار جمعة، مثِّمنًا دَوره الكبير في خدمة المسلمين خلال فترة تولِّيه حقيبة الأوقاف، وأشاد بجهوده في نشر الوعي الديني، وتفنيده للشائعات والأفكار المغلوطة، كما تناول الحديث الدَّور التاريخي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية لخدمة العالم الإسلامي، وكونها تمثِّل صرحًا شامخًا للدين والعلم، وتعمل جاهدةً على خدمة الإسلام والمسلمين، وحماية المجتمع من الأفكار الضلالية من خلال اعتمادها على أدوات وأساليب حديثة لإصدار الفتوى بشكل يراعي متطلبات العصر ونوازله.

من جانبه، أعرب الدكتور مختار جمعة، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء، مُشيدًا بالدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في الوقوف كحائط صد أمام التحديات التي تواجه الأمة، كما أثنى على دَورها في تقديم الفتاوى الرشيدة التي تبيِّن الحقائق وتساهم في زيادة الوعي لدى العامة من الناس، مؤكدًا أنَّ دار الإفتاء المصرية تعد إحدى أهم المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وتلعب دورًا حيويًّا في حفظ الدين الإسلامي ونشر قيمه السمحة، وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والضلالات.