اليوم السابع
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بحضور البابا تواضروس..

الكنيسة تنظم احتفالية "اخلق فيَّ" لأطفال حضانة عزبة خير الله بمصر القديمة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 08:47 ص
الكنيسة تنظم احتفالية "اخلق فيَّ" لأطفال حضانة عزبة خير الله بمصر القديمة جانب من الإحتفالية
كتب: محمد الأحمدى

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شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس احتفالية أطفال حضانة "أم النور" التابعة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بعزبة خير الله بمصر القديمة، وذلك بمناسبة تخريج 96 طفل من الحضانة.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان "اخلق فيَّ" بعض الفقرات التي كشفت عن العديد من المواهب والمهارات التي اكتسبها أطفال الحضانة، حيث تم تقديم عروضًا تمثيلية عن مراحل زراعة شجرة، وعن أهمية دور الأب والأم في حياة أطفالهم، وفريق ألحان قدم بعض الألحان الخاصة بالمناسبات الكنسية على مدار السنة التوتية، وغيرها من الفقرات.

وقدم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بدعم وتشجيع الأطفال والنشء الذين يمثلون مستقبل الكنيسة، وأن حرص قداسته على المشارك  في الاحتفالية يؤكد ويرسخ معانٍ إيجابية عديدة في نفوس الأطفال.

ومن جهته شكر قداسة البابا الخدام وكافة العاملين في حضانة "أم النور" على الجهد المتميز الذي يبذلونه مع أطفال أبناء عزبة خير الله، معربًا عن أمله في إنشاء مدرسة في "عزبة خير الله" لخدمة جميع أبنائها.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مصر القديمه

عزبه خيرالله




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