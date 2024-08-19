السيطرة على حريق بلوحة توزيع الكهرباء بمزلقان زكى فى مدينة قها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عدد من القرى التابعة لمدينة قها بمحافظة القليوبية، انقطاع التيار الكهربائي، إثر نشوب حريق في لوحة توزيع الكهرباء الرئيسة بمنطقة مزلقان زكي بمدينة قها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في لوحة وحدة توزيع كهرباء بمنطقة مزلقان زكى بمدينة قها.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى إخطار قطاع كهرباء القليوبية لسرعة إصلاح العطل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وجارى الاصلاح لعودة التيار في عدد من القرى.