اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2024 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تفاصيل حريق جهاز تكييف قرب حديقة الحيوان بالجيزة يمتد للأشجار.. فيديو

الإثنين، 19 أغسطس 2024 07:00 م
تفاصيل حريق جهاز تكييف قرب حديقة الحيوان بالجيزة يمتد للأشجار.. فيديو السيطرة على حريق قرب حديقة الحيوان
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا حول نشوب حريق مجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان في الجيزة، نتيجة ماس كهربائى بجهاز تكييف وامتد لبلكونة عقار وتمكن رجال الحماية من السيطرة على الحريق وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل الحيوان، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف امتد لمجموعة من الأشجار وتمت عملية الإخماد.


ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 







حريق حديقة الحيوان

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

حريق قرب حديقة الحيوان

حديقة الحيوان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة