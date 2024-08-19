تفاصيل حريق جهاز تكييف قرب حديقة الحيوان بالجيزة يمتد للأشجار.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا حول نشوب حريق مجموعة من الأشجار قرب حديقة الحيوان في الجيزة، نتيجة ماس كهربائى بجهاز تكييف وامتد لبلكونة عقار وتمكن رجال الحماية من السيطرة على الحريق وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل الحيوان، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف امتد لمجموعة من الأشجار وتمت عملية الإخماد.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.