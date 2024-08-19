الرعاية الصحية تعلن زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الإثنين، بدء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي إحدى مستشفيات الهيئة بالأقصر، عبر العمل على تشغيل 28 سرير جديد بالإضافة إلى إفتتاح 7 أجنحة فندقية بإجمالي تشغيل 35 سرير جديد، وذلك بعد انتهاء أعمال الفرش والتجهيز بالغرف الجديدة بالقسم الداخلي ،

وقالت هيئة الرعاية الصحية، في بيان صحفى، إنه تتمتع غرف الإقامة بالمستشفى برؤية خاصة تطل على النيل مباشرة، وتساعد على الاستشفاء والراحة النفسية للمرضى والعاملين بإطلالته النيلية المميزة، حيث يأتي زيادة الطاقة الاستيعابية بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، بهدف التوسع في تقديم الخدمة واستيعاب أكبر عدد ممكن المنتفعين من أهالي محافظة الأقصر وخدمة الزوار أيضا خاصة من السياح الأجانب.

وتقدم مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى وفقاً لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية فى مختلف التخصصات، وأبرزها «الباطنة، الجراحة العامة، جراحة مناظير عظام ، جراحة مخ واعصاب ، جراحة الأورام، جراحة قلب وصدر ،جراحة أنف وأذن ،جراحة تجميل ،زراعة قوقعة، العظام ، الأطفال، الأوعية الدموية،الكُلى، التخدير»، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية، كما تعد من أهم محاور السياحة العلاجية بمحافظة الأقصر لموقعها المتميز والإطلالة النيلية لغرف إقامة المرضى ،وقد حازت على العديد من الإشادات من السائحين الأجانب، حيث استقبلت سائحين من أكثر من 48 دولة حتى الآن.

ومن جانبهم احتفل العاملون في مستشفى الكرنك الدولي بالنجاح الجديد الذي حققته المستشفى بالحصول على الاعتماد لمدة ثلاثة أعوام بسجلات هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، حيث قدمت أكثر من 2.2 مليون خدمة طبية منذ انضمامها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن، وشملت العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات منها تدخلات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، إلى جانب جراحات متقدمة وذات مهارة، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والطوارئ والغسيل الكلوي بالإضافة للخدمات بالقسم الداخلى والعناية المركزة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 67 سرير داخلي ،2 أجنحة فندقية، 21 سرير عناية، 43 ماكينة غسيل كُلوى ، فضلًا عن 6 غرف عمليات ،وغرفة جراحة مناظير جهاز هضمي، بالإضافة إلى 22 سرير طوارئ.



أجنحة فندقية على النيل فى مستشفى الكرنك الدولى



الرعاية الصحية تعلن زيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي



زيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي وتشغيل 28 سرير جديد



زيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى الكرنك الدولي



