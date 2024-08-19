الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الأسيرة السابقة دانيا حناتشة، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل.

وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات ( بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم ) رافقها اعتداءات وتهديدات في حقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل.