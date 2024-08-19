استخراج 320 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات الأولى بالرعاية بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعالية، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات، لأول مرة والتجديد مجانا، ببرج مغيزل بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون الأحوال المدنية، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ،واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه فى إطار حرص الدولة على تمكين المرأة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، تم استخراج 320 بطاقة رقم قومي جديدة بالمجان للسيدات الأولي بالرعاية ببرج مغيزل بمركز مطوبس، بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجمعية الرعاية الاقتصادية والاجتماعية.