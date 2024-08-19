إيمان كريم: حرمان ذوى الإعاقة المخالف للقانون من الحصول على سيارة مدى الحياة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن بطاقة الخدمات هى أحد المشكلات التى تتسبب فى استيراد سيارة معفاه من الجمارك، وذلك لحصول أشخاص لايستحقون على كارت الخدمات، كذلك ظهور بعض الأشخاص يتاجرون فى جوابات الحصول على السيارات.

وأضافت الدكتورة إيمان الكريم، أن هناك بعض المعارض تروج لبيع سيارات مخصصة للمعاقين، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الضرائب، وخاطبنا المرور بعدم ترخيص السيارة إلا عند إثبات أن الشخص يستحق، كما تمت المطالبة بتغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوى الإعاقة، كذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياه عن مخالفته القانون وبيع سيارته للغير.

وأعلنت أن تم توحيد لجنه الحصول على بطاقة الخدمات لتقليل التكاليف والتسهيل على الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكده أن بعض التحديات التى يواجهها الشخص ذوى الإعاقة منها الحصول على رخصة قيادة.

ويناقش المؤتمر:

- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس والخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر

- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.

- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.

- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الاشخاص ذوي الإعاقة.

- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.