اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:58 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوى أسوان" إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 8 أشخاص، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 95 على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق مركز إدفو.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بسيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 







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