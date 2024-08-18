4 دبلومات تمنحها كلية الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ للخريجين والأوراق المطلوبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

فتحت جامعة كفر الشيخ، المجال لخريجي أي كلية من الكليات" نظرية أو عملية"، للحصول على دبلومة من كلية الذكاء الإصطناعي بكفر الشيخ، أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط بجامعة كفر الشيخ للحصول على دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني التطبيقي، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمشرف على الكلية، وينتهي التقديم للدبلومة 15 سبتمبر المقبل.

الدبلوم المهني التطبيقي في الذكاء الاصطناعي

أول دبلومة مهنية تطبيقية في مصر متخصصة في أحدث برامج الذكاء الاصطناعي متخصصة في كل من

- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي)

- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في العلوم الطبية.

- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأدلة الجنائية.

- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأعمال وتحليل البيانات.

معلومات بسيطة عن كل دبلومة

١- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي)

يهدف هذا الدبلوم إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة. يشمل الدبلوم دراسة مفاهيم البرمجة الآلية وتعلم الآلة واسترجاع المعلومات وتحليل البيانات. يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات وتحسين أداء النظم الذكية.

٢- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في العلوم الطبية:

يستهدف هذا الدبلوم المهني الطلاب الذين يرغبون في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الطبية. يشمل الدبلوم دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية وتحليل البيانات الصحية. يتضمن البرنامج أيضًا تدريبًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث الطبي وتطوير التطبيقات الطبية الذكية.

3- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأدلة الجنائية.

هذا الدبلوم مخصص للطلاب الذين يهتمون بتطبيق التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأدلة الجنائية. يشمل الدبلوم دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجنائية وتحليل الصور والفيديوهات والتعرف على الأنماط الجنائية. يتضمن البرنامج أيضًا تدريبًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة وتوجيه التحقيقات الجنائية.

٤- دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأعمال وتحليل البيانات.

يستهدف هذا الدبلوم المهني الطلاب الذين يرغبون في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال وتحليل البيانات، وتشمل الدبلوم دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التجارية وتنبؤ السوق وتحسين أداء الأعمال. يتضمن البرنامج أيضًا تدريبًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية في المجال العملي.

• أساتذة متخصصون: ستتعلم على يد نخبة من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

• مشاريع عملية: ستعمل على مشاريع تطبيقية تساهم في بناء محفظة أعمال قوية.

• فرص عمل واسعة: ستحصل على المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل في مختلف الشركات والمؤسسات.

فرص العمل بعد الانتهاء من الدبلومة.

تفتح الدبلومة المهنية التطبيقية في الذكاء الاصطناعي أمامك آفاقًا واسعة من فرص العمل في سوق العمل التكنولوجيا.

• شركات البرمجيات.

• دعم فني للشركات والمصانع.

• مطور أنظمة ذكية حر.

. برمجيات الذكاء الاصطناعي

. مدرب في الشركات المتخصصة بعلوم الذكاء الاصطناعي

. مدرب في المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة

. متخصص AI في المستشفيات الحكومية والخاصة

. متخصص أدلة جنائية وبحثية في الهيئات القضائية

. محلل نظم ذكية

وغيرها من التخصصات المتشابكة التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي

نظام الدراسة المتبع في هذه الدبلومة

نظام الدراسة في هذه الدبلومة هو نظام مختلط يجمع بين الدراسة الحضورية بالمقر الرئيسي بالكلية والدراسة عن بعد عبر الإنترنت. هذا النظام يمنح الطلاب مرونة أكبر في تنظيم وقتهم.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في الدبلومة ومدتها وموقع التقديم

• المؤهل: يجب أن تكون حاصلًا على أي مؤهل جامعي (سواء كان من جامعة حكومية أو خاصة)، المدة: الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لمدة 4 فصول دراسية، بنظام الساعات المعتمدة، ويتم التقديم بمقر كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

الرسوم الدراسية والدرجات العلمية

الرسوم الدراسية 7500 جنيه لكل فصل دراسي بالإضافة 500 سحب مظروف عند التقديم، وتمنح جامعة كفر الشيخ للدبلومة المهنية التطبيقية الدرجات العلمية التالية، دبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي)، ودبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في العلوم الطبية، ودبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأدلة الجنائية، ودبلوم الذكاء الاصطناعي المهني (التطبيقي) في الأعمال وتحليل البيانات.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

مطلوب للتسجيل لدبلومة أصل شهادة المؤهل، وأصل شهادة الميلاد، والموقف من التجنيد للذكور، وصورة البطاقة الشخصية، وعدد 6 صور شخصي، وموافقة جهة العمل للعاملين ويوجد خصم 50% للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة حسب اللوائح المنظمة لذلك.



الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على كلية الذكاء الإصطناعي