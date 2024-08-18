350 مريضا يستفيدون من قافلة علاجية مجانية بقرى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 350 مريضا ضمن المرضى غير القادرين، وذلك بقري أباظة بمركز الزقازيق، كفر الباشا وأبو متنا بمركز ديرب نجم، وقرية الديدامون بمركز فاقوس، وقرية السنجها بمركز كفر صقر.

جاءت القافلة تحت رعاية المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، واستكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين .

وأشار أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما تم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأوضح شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الشرقية نجحت فى المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 54 ألف مريض، واجراء 11,396عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 20,729 نظارة طبية لغير القادرين، وعمليات القلب تم إجراء عدد 3211عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا .