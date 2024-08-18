10 معلومات لا تعرفها عن الكاسافا.. تعرف عليها

كتبت ـ أسماء نصار

يعتبر محصول الكاسافا من أهم المحاصيل التجارية التى تنجح زراعتها فى المناطق الحارة وذلك لسهولة زراعتها وعدم احتياجها إلى عناية كبيرة بعد الزراعة، وفى نفس الوقت تعطى محصولاً كبيراً من النشا يمكن استهلاكه فى الأغراض المختلفة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- يتأقلم مع التغيرات المناخية .

2- يستخرج من جذوره أو درناته نشا مغذي ويستهلك ومصدر رئيسي للسعرات الحرارية والكربوهيدرات.

3- يسد الفجوة الغذائية بخلطها بدقيق القمح وذلك بنسبة 10% لتكوين مخلوط من الدقيق يصلح لصناعة الخبز لمنع الاستيراد، كما يمكن استخدامه بديلا من الذرة الصفراء للحيوانات.

4- المجموع الخضري له كثيف .

5- كل 100 جرام من جذور الكاسافا المغلي يعطي حوالي 122 سعرة حرارية (نسبة عالية جداً، ويحتل المرتبة الثالثة بعد الأرز والذرة.

6- يحتوي على كمية كبيرة من النشا ثاني محصول نشوي بعد البطاطا وله فوائد طبية كثيرة.

7- مصدر غذاء لبكتيريا القولون المفيدة التي تنشط عملية الهضم. ينظم مستوى السكر و يقلل من خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

8- نشا الكاسافا يستعمل فى أغراض صناعية مختلفة.

9- أهم أسواق الكاسافا السوق الأوروبية التى تستوردها فى صورة درنات مجففة ومجزأة أو فى صورة أرز الكاسافا .

10- الولايات المتحدة واليابان تعتبر من أكبر الدول المستوردة للكاسافا .