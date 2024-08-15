10 معلومات عن أكبر مشروع لإدارة تلوث الهواء والتغير المناخى بالقاهرة الكبرى

كتبت منال العيسوى

أطلقت وزارة البيئة منذ ما يزيد عن 4 سنوات أكبر مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء.

وخلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن المشروع وما تم إنجازه ومكوناته، والذى يعتبر ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاث أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

1. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تم إطلاقه عام 2020 ويستمر حتى عام 2026.

2. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، يتم بالشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

3. النطاق الجغرافي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يضم ثلاثة محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.

4. تمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يتم من خلال اتفاقية مبرمة بين مصروالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية.

5. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يضم حوالى 6 مكونات لتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء.

6. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يعمل على دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.

7. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يسعى إلى خفض انبعاثات وسائل النقل العام.

8. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يهدف إلى تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.

9. مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، يضم عدد من الإجراءات التنظيمية لإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه.

10. يعمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى على تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية والمخلفات بأنواعها.