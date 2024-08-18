اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة سوهاج يقرر إحالة نوبتجية وحدة الروافع للتحقيق لعدم الانضباط

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:47 ص
وكيل صحة سوهاج يقرر إحالة نوبتجية وحدة الروافع للتحقيق لعدم الانضباط الدكتور أحمد محروس وكيل الصحة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي جولاته التفقدية لمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والإطمئنان من تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها.

وأجري وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بالروافع التابعة لمركز سوهاج، وتلاحظ عدم انضباط النوبتجية مما يؤثر علي الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلي الفور قرر وكيل صحة سوهاج إحالة جميع العاملين بالنوبتجية للتحقيق، مؤكداً انه لا تهاون في حق أهالينا من المرضي ومهمتنا هي توفير خدمة طبية متميزة .

ووجه أيضا مدير الإدارة الصحية بسوهاج بالمتابعة اليومية للوحدة و باقي الوحدات بالمركز وتكثيف مرور فرق التفتيش علي مدار الساعة وإحالة المخالفين للتحقيق طبقاً للقواعد والقوانين.

وتفقد أيضاً مستشفي أخميم المركزي ، وأشاد وكيل صحة سوهاج بإنضباط الفريق الطبي بالنوبتجية و انتظام العمل والعاملين .

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه لن يقبل التقصير في خدمة المرضي المترددين علي مستشفيات ووحدات القطاع الصحي، لافتاً إلى المتابعة المستمرة واليومية لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

 







سوهاج

الصحة

الروافع

الإدارة الصحية

اخبار مصر

اخبار سوهاج




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة