معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لطلب معاينة عقار آيل للسقوط

كتبت – مرام محمد

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لطلب معاينة عقار آيل للسقوط.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة خطوات وإجراءات وضوابط التقدم بطلب معاينة عقار آيل للسقوط، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة.

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

3- كشف مشتملات لأخر فترتين.

4- صورة فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

ثالثًا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

5- إعداد تقرير المعاينة.

6- اعتماد التقرير وتلقى الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.