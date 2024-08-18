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مدير المستشفيات الميدانية بغزة: 500 ألف طفل دون سن العاشرة بحاجة للقاحات

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:17 ص
مدير المستشفيات الميدانية بغزة: 500 ألف طفل دون سن العاشرة بحاجة للقاحات قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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ذكر إعلام فلسطيني نقلا عن مدير المستشفيات الميدانية بغزة: 500 ألف طفل دون سن العاشرة بحاجة للقاحات في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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