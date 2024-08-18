محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة دسوق، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والإطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي من مسؤولي وموظفي الشباك بالمركز التكنولوجي، حول طبيعة العمل وكيفية إستقبال طلبات المواطنين، من خلال خدمات الشباك الواحد، وخلال زيارته، التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي مركز دسوق، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أعرب أهالي دسوق عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية فى خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالى: ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالى:

‏https://www.lgs.gov.eg/#/home

لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.