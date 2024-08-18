محافظ المنوفية يكلف وكيل وزارة الزراعة بفحص عدد من الشكاوى

المنوفية - محمود شاكر

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، صرف مساعدة مالية ومواد غذائية لحالة إنسانية مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة وكذا فحص أوراق عدد من الحالات من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام للمساهمة في تحمل أعباء الحياة والتأكد من مدى استحقاقهم، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بمدير مديرية الزراعة لبحث شكوى مواطن بناحية جريس – أشمون يتضرر من عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وأخر بناحية بركة السبع يتضرر من تلف محصول القطن الخاص به لسوء المبيدات الزراعية المستخدمة، وعلى الفور وجه بتشكيل لجنة من ادارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام ومديرية الزراعة للفحص والمعاينة على الطبيعة، واتخاذ اللازم والعرض عليه .

كما وجه المحافظ ادارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص، وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن من ناحية سرس الليان يتضرر من تحرير محضر تبوير أرض زراعية بالمخالفة للطبيعة، وأخر من ناحية ميت شهالة يتضرر من عدم الحصول على شهادة البيانات لانهاء ملف التصالح الخاص به.

وأكد محافظ المنوفية، أن بابه مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين .