محافظ أسيوط ينيب نائبه لحضور فعاليات اليوم العالمى للمتبرعين بالدم

أسيوط - هيثم البدرى

أناب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، وذلك لحضور فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والتي نظمها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط بالتعاون مع أحد المؤسسات التنموية تحت شعار "عشرون عاماً من الاحتفال بالعطاء، شكراً للمتبرعين بالدم" بمقر قصر ثقافة أسيوط وذلك بحضور الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ،ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران ايبراشية أسيوط للاقباط الكاثوليك، والقس فيلوباتير ميشيل نائبا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها والدكتور الدوشي عبدالكريم نائباً عن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ،والدكتور نوبي حسن نائباً عن رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور علاء عرفات حيالله نائباً عن رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة ، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ،والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتورة مريم يوسف مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم ،وجمال عبدالناصر مدير عام الإقليم الثقافي ، والدكتورة إيمان الغزالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الراعية للاحتفال وأعضاء من المجلس القومي للمرأة ونخبة من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وقدمها صالح العبد مدير العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بينما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "إنقاذ حياة" حول أهمية التبرع بالدم لأطفال مرضى انيميا البحر المتوسط.

وفي كلمته نقل، نائب المحافظ الدكتور مينا عماد، تحيات اللواء دكتور هشام أبوالنصر، لجميع الحضور، مؤكداً حرص محافظ أسيوط على نشر هذه الثقافة والتوعية لدى المواطنين بأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل لأنه يساهم في إنقاذ إنسان ويساهم في تعزيز الحس الإنساني، ومبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع مشيداً بالجهود المبذولة من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الطبية في تنفيذ برامج وحملات التبرع بالدم.

من جانبها، قدمت الدكتورة مريم يوسف مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط الشكر والتقدير لكل من يشارك في التبرع بالدم مؤكدة استمرارية تفعيل أطر التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة بالشكر مؤسسة آل غزالي للتنمية الشاملة والمستدامة تلاها فقرة إلقاء شعري لانشودة اليوم العالمي للتبرع بالدم بإشراف مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط.

فيما أشارت الدكتورة إيمان الغزالي إلي دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في القضايا المجتمعية ودعم حملات التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بمنحهم دروع تذكارية لكل المؤسسات المشاركة في الإحتفالية كما تم تكريم بعض المتبرعين المنتظمين والمتعاونين لانجاح حملات التبرع بالدم بأسيوط.

الجدير بالذكر أن الإحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم يتم سنوياً في جميع أنحاء العالم ويتيح فرصة للاحتفاء بالمتبرعين المنتظمين بالدم طوعاً وتوجيه الشكر إليهم علي تبرعهم بالدم ومساهمتهم في إنقاذ حياة المرضي المحتاجين لعمليات نقل الدم وكذلك إذكاء الوعي العالمي بشأن الحاجة إلي توفير الدم الآمن والكافي والفعال وتسليط الضوء علي الإسهام الحيوي الذي يقدمه المتبرعون بالدم طوعاً ودون مقابل وإبراز الحاجة المستمرة إلي التبرع بالدم بانتظام وبدون مقابل لضمان مأمونية وسلامة الدم للجميع.