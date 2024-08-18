محافظ أسوان يتابع جهود تسهيل حركة النقل والتجارة للشاحنات بميناء أرقين البرى

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، من خلال البث المباشر عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لجهود تنظيم تسيير الشاحنات إلى دولة السودان فى الاتجاهين بميناء أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم أوجه الدعم لتسهيل حركة النقل والتجارة للشاحنات المختلفة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هذه الجهود تشهد متابعة لحظية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء المختصين بعد حدوث تكدس للشاحنات بميناء أرقين نتيجة الإجراءات التى تم إتخاذها من الجانب السودانى.

وكلف محافظ أسوان بإيفاد قافلة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لميناء أرقين البرى تضم أغذية خفيفة وعصائر ومياه معدنية ، ليتم توزيعها على سائقى الشاحنات وسيارات النقل الثقيل وأتوبيسات الركاب ، موجهاً إلى عقد إجتماع تنسيقى يضم ممثلى كافة الجهات المعنية بمنظومة حركة النقل والتجارة عبر ميناء أرقين وذلك للعمل على تسهيل حركة الشاحنات والأتوبيسات بداية من تواجدها أمام منطقة كركر، مع تحديد توقيتات التحرك لمنع أى تكدس، والتسهيل لإنهاء إجراءات الدخول إلى الأراضى السودانية.

وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم بالتوازى التنسيق لإيفاد قافلة طبية لتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى لجميع السائقين ، وهو الذى يتكامل مع توافر سيارة إسعاف بميناء أرقين للتعامل مع أى حالات طارئة.