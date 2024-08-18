محافظ أسوان يسلم أجهزة عرائس للأسر الأكثر احتياجا والأيتام

أسوان – عبد الله صلاح

سلم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، 13 جهاز عروسة مهداة من مؤسسة مصر الخير للأسر الأكثر احتياجا والأيتام وغير القادرين، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذى للمؤسسة.

وتضم أجهزة العرائس المسلمة، ثلاجة 13 قدم وبوتاجاز 4 شعلة وغسالة نصف أوتوماتيك 6 كيلو وسخان غاز وخلاط كهرباء ومروحة مكتب ومكواة.

ومن جانبه، أشاد "كمال" بدور المؤسسة الإنسانى، مؤكداً أن الخدمات التى تقدمها تساهم فى إدخال السرور على البسطاء، فى إطار حرص مؤسسات المجتمع المدنى، مساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات.