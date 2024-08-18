ما أنواع جدري القرود الموجودة ومدى خطورتها؟.. بعد تحذيرات الصحة العالمية

كتبت إيناس البنا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس جدرى القرود في عدد من الدول الأفريقية، يجب التركيز الفترة الحالية على التوعية من مخاطر وطرق انتقال الفيروس لتعزيز طرق الحماية.

ما أنواع Mpox الموجودة وما مدى شدتها؟

وفقًا للتقارير الواردة من أفريقيا حسب موقع هيلث سايد، يوجد حاليًا نوعان أو سلالتان من فيروس "إم بي أو إكس" المسؤولان عن الارتفاع المفاجئ للمرض في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكون النوع الأول أو السلالة الأولى متوطنًا في المنطقة وهو شديد الخطورة، ويبلغ معدل الوفيات بسببه 10%.

أما السلالة الثانية المعروفة أيضًا باسم Clade II من فيروس جدرى القرود فهىمتوطنة أيضًا في شبه القارة الأفريقية، ومع ذلك، فإن معدل الوفيات بسبب Clade II أقل كثيرًا، حيث يبلغ 0.1 % بين المصابين الإيجابيين.

ما أعراض جدرى القرود؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC )، فإن "الأشخاص المصابين بفيروس جدرى القرود غالبًا ما يصابون بطفح جلدي قد يكون موجودًا على اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم أو بالقرب من الأعضاء التناسلية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الطفح الجلدي يمكن أن يمر بمراحل مختلفة وقد يبدو مثل البثور، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع والقشعريرة والضعف البدني وتورم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات أو الظهر أو أعراض الجهاز التنفسي، وفقًا للسلطات الصحية الأوروبية والأمريكية.

وقال تقرير حالة أصدرته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من الأسبوع الماضى إن الأعراض الأكثر شيوعا هي الطفح الجلدي، يليه الحمى وطفح جلدي جهازي أو تناسلي، ويمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات البرية المصابة أو من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، بما في ذلك الاتصال الجنسي، وهو الشكل الأكثر شيوعا للانتقال على مستوى العالم.

