ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية لتغيير المهن ببطاقة الرقم القومى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مالك مكتب مقاولات واستثمار عقارى – مطلوب ضبطه وإحضاره فى 12 قضية تزوير) بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – محبوس حالياً على ذمة قضية "تزوير") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومى بموجب سجلات تجارية بقصد تمكينهم من الحصول على تأشيرات تجارية تتيح لهم السفر للخارج.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.