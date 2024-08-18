اليوم السابع
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شاهد أحدث صور مشروع مونوريل 6 أكتوبر ومساره

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:46 ص
شاهد أحدث صور مشروع مونوريل 6 أكتوبر ومساره مونوريل 6 أكتوبر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تسعى وزارة النقل لإحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر ، حيث يتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل ، ويمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ  طوله 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ  الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

والمونوريل يتم تنفيذه  بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز  بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.  و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

احدى المحطات
احدى المحطات

 

المشروع يتميز بالمرونة
المشروع يتميز بالمرونة

 

المشروع يعمل على تقليل الازدحام
المشروع يعمل على تقليل الازدحام

 

جسم السكة
جسم السكة

 

مسار المونوريل بمحور 26 يوليو
مسار المونوريل بمحور 26 يوليو

 

مونوريل 6 اكتوبر
مونوريل 6 اكتوبر

 







المونوريل

مونوريل أكتوبر

مونوريل غرب النيل

النقل



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