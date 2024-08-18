حصى الكلى عند الأطفال.. الأسباب وطرق الوقاية

كتب – حسام الشقويرى

حصوات الكلى عبارة عن "رواسب صلبة" مكونة من معادن وأملاح تتشكل في الكلى، ويمكن أن تختلف في الحجم؛ فبينما قد تمر بعضها عبر المسالك البولية دون التسبب في مشاكل كبيرة، قد تسبب بعضها الآخر آلامًا شديدة والتهابات في المسالك البولية وحتى تلف الكلى، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

ويمكن أن يصاب الأطفال بأحد أربعة أنواع رئيسية من حصوات الكلى: حصوات الكالسيوم، وهي الأكثر شيوعًا، تليها حصوات حمض البوليك، وحصوات ستروفيت، وحصوات السيستين.

ويعد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات وراثية، وتاريخ عائلي من حصوات الكلى وبعض الحالات الطبية - بما في ذلك انسداد أو شكل غير طبيعي للمسالك البولية، وأمراض الكلى الكيسية، وفرط أكسالات البول، وحماض الأنابيب الكلوية - هم أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى"، بعض الدراسات الحديثة تشير إلى زيادة كبيرة في حالات حصوات الكلى، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات الغذائية، وتغيرات نمط الحياة، والاستعدادات الوراثية.

العوامل الغذائية

تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، ونسبة منخفضة من الكالسيوم.

يستهلك العديد من الأطفال كميات زائدة من المشروبات والوجبات الخفيفة السكرية، ما يؤدي إلى اختلال توازن المعادن الأساسية في الجسم، ويؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، ولا يزيد الكالسيوم الموجود في الطعام من فرصة تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم.

الجفاف

يشرب الأطفال أيضًا كميات أقل من الماء هذه الأيام، ويتناولون أيضًا أطعمة غنية بالصوديوم أو السكريات، ويعد الجفاف هو عامل خطر رئيسي لحصوات الكلى، لأنه يؤدي إلى تركيز البول، ما يزيد من احتمالية تكوين البلورات.

السمنة

ترتبط معدلات السمنة المتزايدة بين الأطفال أيضًا بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، ويمكن أن تسبب السمنة تغيرات أيضية تعزز تكوين الحصوات، والأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لتناول وجبات غذائية غنية بالمواد التي تعزز تكون الحصوات.

أعراض حصوات الكلى عند الأطفال=

ألم شديد في البطن أو الظهر أو الجانبين

التبول المتكرر أو الحاجة الملحة للتبول

التبول المؤلم

دم في البول

الغثيان والقيء

الحمى والقشعريرة، مما يشير إلى احتمال وجود عدوى.

طرق الوقاية من حصوات الكلى عند الأطفال

تشجيع الترطيب

يعد التأكد من أن الأطفال يشربون الكثير من الماء طوال اليوم أحد أكثر الطرق فعالية لمنع حصوات الكلى، ويساعد الماء على تخفيف المواد الموجودة في البول والتي تؤدي إلى تكون الحصوات.

النظام الغذائي الصحي

بناءً على نوع حصوات الكلى، قد يساعد تغيير كمية الصوديوم أو البروتين الحيواني أو الكالسيوم أو الأوكسالات في منع تكون الحصوات، ويمكن أن يقلل النظام الغذائي المتوازن، الذي يحتوي على نسبة قليلة من الملح والسكر وغني بالفواكه والخضروات والبروتين النباتي والكالسيوم، من خطر الإصابة بالحصوات يجب على الآباء الحد من تناول أطفالهم للأطعمة المصنعة.

النشاط البدني المنتظم

تشجيع النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى المرتبطة بالسمنة.

مراقبة الأطفال المعرضين للخطر

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بحصوات الكلى، فإن الفحوصات المنتظمة ومراقبة العادات الغذائية أمر ضروري.