جنايات المحلة تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب "شبشب"

الغربية - مصطفى عادل

تنظر محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية كلا من محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي وأمانة سر عمرو جمال، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل ابن شقيقته البالغ من العمر 15 عاما، بعد أن تعدى عليه بالضرب بالشومة، بعد أن اتهم جار المتهم المجني عليه بسرقة "شبشب" من أمام منزله، وما أن ظفر المتهم بالمجني عليه، تعدى عليه بالضرب بشومة وسقط المجني عليه مغشيا عليه، حتى فارق الحياة، وجلس المتهم هو وجاره وأخذا يتعاطون مخدر الحشيش.

كان المستشار حلمى عطاالله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، قد أحال المتهم فراج عبد الحميد مبروك، للمحاكمة الجنائية،في القضية رقم 3182 لسنة 2024 جنايات ثالث المحلة، والمقيدة برقم 825 كلى شرق طنطا، لقيامه بتاريخ 19 يناير 2024، حال كون المجني عليه طفل لا يتجاوز 18 عاما، وقت ارتكاب الواقعة، قتل المجني عليه الطفل عادل ياسر جلال أبو عيانة، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن عاجله بعدة ضربات مستخدما شومة واستقروا برأسه ووجهه فنتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، أحرز المتهم شومه بدون مسوغ قانوني مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لاحرازها او حملها مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهم، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد تلقى شكوى من جاره بقيام المجني عليه "ابن شقيقة المتهم"، بسرقة شبشب من أمام منزله، وفور عودة المجني عليه للمنزل، تعدى عليه المتهم بالضرب بالشومة، حتي سقط مغشيا عليه، ثم جلس مع جاره داخل نفس الغرفة وقاما بتعاطى مخدر الحشيش، وفارق الطفل الحياة، وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.