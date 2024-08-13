إحالة أوراق المتهمين بقتل شخص بالرصاص بالمحلة لفضيلة مفتى الجمهورية

الغربية – مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار ضياء الدين أبو الوفا، بإحالة أوراق المتهمين بقتل أحد الأشخاص بعد أطلقوا عليه الرصاص، بمنطقة المنشية الجديدة، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم شنقا.

ترجع الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص بعد إطلاق أعيرة نارية عليه بمنطقة المنشية الجديدة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان الحادث، وتبين مقتل شخص يدعى"ا.ف.ا" بعدة طلقات نارية، وهروب المتهمين، وبتقنيين الإجراءات، نجح رجال المباحث، فى ضبط المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقت فى القضية، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.