تفاصيل سقوط تاجر "الفودو" قبل ترويجه بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر، ضبطه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج المخدر المضبوط بين عملائه، في عدة مناطق بالجيزة.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث، أنه يستخدم دراجة نارية في التنقل بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بحيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، في الأماكن التي يتردد عليها، وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الفودو.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدر للاتجار به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

