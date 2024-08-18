بلدية دير البلح: الاحتلال يقلص المنطقة الإنسانية ويرفع عدد النازحين لنحو مليون

كتب محمد عبد العظيم

قالت بلدية دير البلح فى قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقلص المنطقة الإنسانية ويرفع عدد النازحين إلى نحو مليون نازح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت بلدية دير البلح: النازحون موزعون على 200 مركز إيواء مما جعل المدينة المنطقة الأكثر استيعابا للنازحين على مر التاريخ.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.