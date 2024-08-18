اليوم السابع
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انتشال جثمان شاب غرق بأحد شواطئ مصيف جمصة بالدقهلية

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:47 ص
انتشال جثمان شاب غرق بأحد شواطئ مصيف جمصة بالدقهلية مصرع شاب - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان شاب، لقي مصرعه غرقا في مياه شواطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفي جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بانتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا، ونقله إلي المسشتفى.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعي عبدالله صابر أحمد 19 عاما، حيث لقي مصرعه غرقا اثناء تواجده داخل مياه مصيف جمصة.

تم انتشال الجثمان ونقله مستشفي جمصة، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 

 







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