انتشال جثمان شاب غرق أثناء نزول البحر فى قرية سياحية بالساحل الشمالى

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأحد، من أحدي قري الساحل الشمالي الذي لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت، قوات الشرطة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ بقرية بالكيلو 36.5 بطريق الساحل الشمالي.

وعلي الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى محمد سمير محمد عبد العزيز"، 18 سنة، من كفر الدوار محافظة البحيرة أثناء نزول البحر بالقرية المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود حتي تم العثور عليه بعد أن جرفته مياه البحر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي جهات التحقيق .