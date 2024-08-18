اليوم السابع
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البحث عن جثمان شاب غرق فى قرية سياحية بالساحل الشمالى

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:42 ص
البحث عن جثمان شاب غرق فى قرية سياحية بالساحل الشمالى غرق شاب
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهدت إحدي قري الساحل الشمالي، مصرع شاب غرقًا أثناء نزول البحر، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين جهودهم في البحث عن الجثمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت قوات الشرطة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ قرية بالكيلو 36.5 بطريق الساحل الشمالي .

وعلي الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى محمد سمير محمد عبد العزيز، 18 سنة، من كفر الدوار محافظة البحيرة أثناء نزول البحر بالقرية.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الغرق.







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