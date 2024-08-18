السيطرة على حريق بمصنع ملابس فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة علي حريق ضخم اندلع داخل مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة، فيما أصيب أحد أفراد قوات الحماية المدنية أثناء إخماد الحريق، وذلك بقرية منية سندوب بنطاق مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بنشوب حريق هائل بمصنع ملابس بقرية منية سندوب "دائرة المركز".

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الحماية المدنية التي دفعت بـ4 سيارات اطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع ملابس على مساحه 300 متر، خلف شركه الكهرباء .

وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق، والذي نتج عن ذلك إصابة أحد أفرادها باختناق ويدعي أحمد صبري السيد، 40 عاما، مقيم قرية الرمزية مركز السنبلاوين .

تم نقل المصاب الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



