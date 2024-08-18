السيطرة على حريق بحظيرة لتربية الماشية دون إصابات بشرية بجهينة غربى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة دائرة مركز شرطة جهينة، غربى سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة لتربية الماشية، دون حدوث إصابات بشرية، وتبين أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة جهينة، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، عقب الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بحظيرة ملحقة بمنزل مشيده بالطوب الأبيض مسقوفه بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو سيد م ا م 68 سنة مزارع، ومقيم بذات الناحية.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وأفاد مالك الحظيرة بمضمون ما سبق، قائلا: إن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بالحظيرة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.