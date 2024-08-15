الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل فى طلخا

الدقهلية -محمد الحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل منزل فى قرية بطرة التابعة لمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من شرطة النجدة، بوجود حريق ضخم فى منزل داخل قرية بطرة التابعة لمركز ومدينة طلخا بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ محل الواقعة، رفقة قوات الحماية المدنية، التى دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وبالفحص تبين اندلاع النيران فى منزل مكون من 3 طوابق بجوار مدرسة جاد الحق.

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.