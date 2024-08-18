اليوم السابع
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اعتماد ثانى مراحل قبول أولى ثانوى بحد أدنى للمجموع 210 درجات فى الإسكندرية

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:21 م
اعتماد ثانى مراحل قبول أولى ثانوى بحد أدنى للمجموع 210 درجات فى الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات، وذلك بحسب الأماكن الشاغرة والكثافات المتاحة في المدارس بالإدارات التعليمية، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

واعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2024/ 2025 بحد أدنى 180 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025، كمرحلة ثانية طبقًـا لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، والتعليم المزدوج.







الاسكندرية

الثانوية العامة

الاعدادية

تنسيق الثانوية العامة




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