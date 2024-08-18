إزالة 37 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 3904 أمتار بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

و أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 37 حالة تعد مخالف للقانون على مساحة 3904 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



