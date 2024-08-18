"أنامل ذهبية".. سيدات أسوان يحولن مخلفات النخيل لتحف فنية ألبومات

أسوان - عبد الله صلاح

التقطت عدسة "اليوم السابع" ألبوماً مصوراً لسيدات وهن يصنعن المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية التى تتواكب مع البيئة واشتهرن بهذه الحرفة اليدوية حتى وصلن للعالمية.

وفى محافظة أسوان تكثر زراعات النخيل فهى واحدة من أكبر محافظات الجمهورية فى زراعات النخيل، ووصلت أعدادها - بحسب بيانات رسمية لمحافظة أسوان - إلى نحو 3.3 مليون نخلة، ورغم ذلك كانت مخلفات هذه الأعداد من النخيل يتم التخلص منها بطريقة أو بأخرى.

ومؤخراً سعت السيدات، من خلال عدد من الجمعيات والمؤسسات المحلية فى أسوان، إلى استغلال هذه المخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى للاستفادة منها فى صناعة المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية التى تتواكب مع البيئة وتصل بهذه السيدات المصنعات إلى "البراند العالمى".

وتحدثن سيدات أسوان لـ"اليوم السابع"، عن جهودهن فى إعادة تدوير مخلفات النخيل، مؤكدين أن هذه الصناعات اليدوية صديقة للبيئة ويفضلها السائحون الأجانب الذين يحرصون على شرائها بالتزامن مع جولاتهم السياحية للمعالم السياحية والأثرية جنوب مصر.



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (1)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (2)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (3)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (4)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (5)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (6)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (7)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (8)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (9)



السيدات فى أسوان يصنعن المشغولات اليدوية (10)