‏وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان سبل خفض التصعيد فى الإقليم

كتب أحمد جمعة

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، صباح السبت، جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية فرنسا بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

أوضح أبو زيد ان المشاورات تتناول سبل خفض التصعيد فى الإقليم وجهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتعامل مع الوضع الإنسانى الكارثي.

وانطلقت قبل قليل جلسة المباحثات الثنائية المغلقة بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان مناقشات معمقة جرت حول الوضع الإقليمى المشتعل وسبل احتواء التصعيد وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار فى قطاع غزة. ⁦

ويتناول اللقاء والمباحثات الموسعة التى تعقبه، العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتطورات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركا في ختام المباحثات.