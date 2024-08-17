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مباحثات مصرية فرنسية حول سبل وقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 17 أغسطس 2024 09:36 ص
مباحثات مصرية فرنسية حول سبل وقف إطلاق النار فى غزة د. بدر عبد العاطى وستيفان سيجورني
كتب أحمد جمعة

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انطلقت قبل قليل، جلسة المباحثات الثنائية المغلقة بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان مناقشات معمقة جرت حول الوضع الإقليمى المشتعل وسبل احتواء التصعيد وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار فى قطاع غزة. ⁦

ويتناول اللقاء والمباحثات الموسعة التى تعقبه، العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتطورات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركا في ختام المباحثات.

 







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