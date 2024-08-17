اليوم السابع
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وزير خارجية فرنسا يطلع الرئيس السيسى على نتائج جهود بلاده لخفض التوتر بالمنطقة.. صور

السبت، 17 أغسطس 2024 11:47 ص
وزير خارجية فرنسا يطلع الرئيس السيسى على نتائج جهود بلاده لخفض التوتر بالمنطقة.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ستيفان سيجورنيه" وزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس "ماكرون" للرئيس، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة.

 

الرئيس (1)
الرئيس

 

الرئيس (2)
اللقاء

 

الرئيس (3)
جانب من اللقاء

 







السيسي

الرئيس السيسي

فرنسا

وزير خارجية فرنسا

ماكرون

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