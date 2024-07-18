وزارة العمل تنجح فى إعادة حركة الإنتاج بشركة لصناعة السيراميك بقويسنا

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عودة عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها للعمل، اليوم الخميس، بأحد شركات صناعة السيراميك، بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بعد توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى وكيل المديرية عماد سعيد، ومدير منطقة عمل قويسنا حسان شبل ،بسرعة التواجد داخل موقع العمل ،والتواصل مع صاحب العمل، والعمال لمعرفة مطالبهم المشروعة، نجح "التفاوض" على تكثيف جهود العمال لكى تعمل الشركة بكامل طاقاتها.

كما تعهدت الإدارة، بطرح مطالبهم المشروعة على أول اجتماع لمجلس الإدارة، والعمل على تنفيذها، بمتابعة من مديرية العمل بالمحافظة.

ويُواصل العمال الأن العمل، وهناك إنتظام حضور للورديات داخل تلك الشركة التي يعمل فيها 900 عامل ،ومتخصصة في إنتاج السيراميك.