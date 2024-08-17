وزير الصحة ينعي إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت ويوجه بالتحقيق في ملابسات الواقعة

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نائبه لشئون المتابعة والحوكمة الدكتور محمد الطيب بسرعة التحقيق في أسباب وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على الوقوف على الجداول الزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وكافة مرافق المستشفى، ومراجعة أي أعطال، وتحديد أوجه القصور، ورفع تقرير مفصل بأسباب الحادث في أقل من 24 ساعة، مع توفير كامل احتياجات جهات التحقيق القضائية، لتحديد المسئول عن هذا الحادث الأليم.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأحر التعازي لأسرة المتوفاة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.